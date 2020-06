$!Ni lesbiana ni bisexual: Actriz Cara Delevingne se define como pansexual

Por mucho tiempo a la modelo y actriz Cara Delevingne se le asociaba sólo con personas de su mismo sexo. Sin embargo, ella aclaró que al momento de tener una relación amorosa no se pone ataduras y se ha definido como una amante de la persona no del género.

La joven de 27 años ha aprovechado la celebración del mes del Orgullo para hablar abiertamente de su sexualidad, en una entrevista para la portada del mes de junio de la revista Variety.

"Siempre seré, creo, pansexual", comenzaba explicando Cara a la publicación. "Sin embargo las personas se refieren a ellos mismos como 'ellos' o 'él' o 'ella', y yo me enamoro de la persona, eso es todo. Me atrae la persona", asegura.

Además, la protagonista del Escuadrón Suicida mantiene que nunca ha sentido necesidad de salir de "ningún armario" pues ella es como es: "Esto es lo que soy, es como yo soy así. Solo para que lo sepas".

En febrero de este año Delevingne terminó su noviazgo de dos años con la actriz estadounidense Ashley Benson.

Según la revista People y otras publicaciones especializadas en celebridades, ambas habrían puesto fin a la relación romántica en abril, en medio de la cuarentena del coronavirus durante la que Delevingne está 'disfrutando de su soltería' y pasando el aislamiento con amigas.

Acoso sexual de Harvey Weinstein

La actriz de 27 años, quien participó en filmes como Suicide Squad y Ciudades de papel, también habló sobre su acercamiento a Harvey Weinstein en los inicios de su carrera

La actriz contó cómo sufrió acoso sexual por parte del productor.

«Cuando empecé a trabajar como actriz, estaba trabajando en una película y recibí una llamada de Harvey Weinstein preguntando si había dormido con alguna de las mujeres con las que me había visto en los medios de comunicación. Fue una llamada muy rara e incómoda.... No respondí a ninguna de sus preguntas e intenté colgar el teléfono, pero antes de hacerlo, me dijo que si yo era gay o decidía estar con una mujer especialmente en público, que nunca obtendría el papel de una mujer heterosexual o lo haría como una actriz en Hollywood», relató en 2017 en su red social.