"¡Ni siquiera he visto los papeles!", la respuesta de Kanye sobre el divorcio con Kim Kardashian

El controversial rapero estadounidense Kanye West ha dejado a muchos confundidos con sus recientes declaraciones en relación a su divorcio con la celebridad Kim Kardashian, madre de sus cuatro hijos.

¿Divorcio? así se cuestionó el intérprete de "Donda" en la segunda parte de su entrevista en el podcast Drink Champs de Revolt TV, que se estrenó este jueves 11 de noviembre.

"¡Yo no he visto los papeles!, no nos hemos divorciado. Esto no es una broma para mí, mis hijos quieren que sus padres estén juntos", expresó en tono airado y a la vez sorprendido.

La razón es que en la reciente aparición de Kim en el programa Saturday Night Live (SNL) la presentaron como mujer divorciada. De hecho, la propia empresaria se burló de la situación diciendo que estuvo casada con un hombre maravilloso, pero el problema fue la personalidad.

Mientras tanto, el intérprete de "Niggas in Paris" aseguró que busca mantener a su familia unida y volver con su esposa. "Así que iré a este lugar y trataré de salvar a mi familia y mantenerla unida", afirmó.

Kanye especuló que algunas personas cercanas a Kim pueden ser "plantas" que están tratando de ponerla en su contra, citando a una hipotética que dice, "Oye, Kim, oh, no escuches a Ye, está tan loco".

Kim y Kanye son padres de North West (8), Saint West (5), Chicago West (3) y Psalm West (2)

El portal E! News detalla que fue la estrella del reality "Keeping up with the Kardashians" que presentó la demanda de divorcio en febrero de este año.

En el podcast, que se ha vuelto viral en las redes sociales, él la llamó su "esposa" y dijo que los periódicos han promovido la historia de la separación.

Los dos habían vivido por separado durante un tiempo antes de la presentación de su divorcio. Kim y los niños en su mansión cerca de Los Ángeles y Kanye en Wyoming. En el podcast, él dijo que tenía dos ranchos allí. En octubre, Kanye puso a la venta una de las propiedades por 11 millones de dólares.

También en la segunda parte del podcast, Kanye habló sobre ayudar a Kim a prepararse para su debut como presentadora de SNL el mes pasado, así como sobre el viaje de la estrella de reality para convertirse en abogada, la misma profesión que su difunto padre, Robert Kardashian, a quien el artista de rap refirió a como su "suegro".

"Estaba dando ideas para sketches para SNL y mi esposa estaba en una sesión con el abogado que la está capacitando y el abogado se puso al teléfono y comenzó a hacer malas sugerencias y yo dije, 'Hombre, este tipo es un idiota'", dijo.

"Hicieron que un idiota entrenara a mi esposa. Ella fallará en el examen la tercera vez porque siento que hay personas que tal vez no te quieren. ¡No te quieren! Hay personas que tal vez no quieren que Kim Kardashian se convierta en abogada".

¿Quién dice la verdad? Es la gran pregunta. La también modelo no ha hecho comentarios ante las recientes declaraciones del padre de sus hijos y pareja por seis años.