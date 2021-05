$!Niegan deslealtad de JLo a Álex Rodríguez: “No vio a Ben hasta que terminó”

Según la fuente, “Jennifer estuvo en contacto con Ben antes de separarse de Álex”.

Sin embargo, “fueron conversaciones amistosas y no hicieron un plan a espaldas de Álex con el que saldrían”.

Parece como si los dos se estuvieran tomando su tiempo y viendo cómo podría progresar su relación.

La noticia llega después de que se vio al ganador del Oscar siendo recogido en lo que supuestamente era la camioneta de López y llevado a su casa, después de dejar su automóvil en el hotel Bel-Air, presumiblemente con la esperanza de que su cita pasara desapercibida.

TMZ informó anteriormente que Affleck había estado enviando correos electrónicos a López desde febrero, cuando filmaba su próxima película de comedia en República Dominicana.

Sin embargo, los correos electrónicos no eran meramente amistosos, sino que aparentemente estaban llenos de anhelo por la estrella de Hustlers.

Según los informes, escribió sobre desear que ella pudiera unirse a ella y elogió su belleza, aunque estaba ocupado en Boston, donde estaba filmando The Tender Bar con su amigo George Clooney.

Según los informes, Affleck también hizo referencia al amor de López por su escritura y escribió que podía ‘poseer su corazón’ con su bolígrafo.

Eso no debería ser una gran sorpresa, ya que Affleck recibió un Premio de la Academia por su guión de Good Will Hunting, que escribió con la estrella de la película Matt Damon.

También escribió varias de las películas que dirigió, incluidas Gone Baby Gone y The Town, y se reunió con Damon por primera vez en más de una década para coescribir el guión de su próxima película The Last Duel, dirigida por Ridley Scott.