$!Niurka Marcos estalla contra hija menor de José José: “Actuó con ventaja y alevosía”

La actriz y vedette cubana radicada en México Niurka Marcos estalló contra Sarita, la hija menor de José José acusándola de aprovechada y malintencionada por conseguir, según afirma, papeles firmados de su padre para asegurar bienes.

Al ser abordada por el programa El Gordo y la Flaca de Univisión la controversial actriz declaró: “En el momento en que José José estaba en la etapa mas difícil de su vida; cansado y enfermo, ya estaba esta niña (Sarita) con premeditación, alevosía, mal intención, ventaja... sacándole firmas y bienes, derechos y todas esas cosas cuando en realidad lo que él necesitaba era amor, cariño, calidad de tiempo”, afirmó la exesposa del productor mexicano Juan Osorio.

Marcos se refirió al tema por la disputa que tienen los hermanos mayores, José Joel y Marysol con Sarita desde que se anunció el fallecimiento de José José, el pasado 28 de septiembre, cuyas cenizas estarán presentes durante el homenaje que se realizará este miércoles en el Palacio de Bellas de Ciudad de México.

Ella formó parte de la empresa que manejaba el actor Sergio Mayer, la cual cobraba supuestamente las regalías digitales del “Príncipe de la canción”.

La pelea entre hermanos sigue en pie, ya que los mayores pedían que su padre fuera velado en México antes de ser cremado.

No obstante, Sarita Sosa, la hija menor que José José tuvo con su madre, Sara Salazar, declaró que la cremación era la “última voluntad de su padre”.

“Nos lo secuestraron por año y medio y nos damos cuenta de que no sabemos absolutamente de nada porque no tiene nada listo ni preparado. No saben qué sigue. Y ahorita no puede ser posible que ya muerto mi padre lo sigan teniendo secuestrado”, afirmó José Joel, quien llegó desde México con su hermana Marysol tras la muerte de su padre.

Las declaraciones de José Joel tuvieron lugar un día después de que la hija menor del artista, Sarita, anunció que había llegado a un acuerdo con sus medio hermanos para cremar los restos. Dijo que la mitad de las cenizas serían llevadas a México para un homenaje en el país natal del artista, y la otra se quedaría en Miami, ciudad que lo acogió durante décadas y donde vivía con ella y su madre.