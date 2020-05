Niurka Marcos recuerda el "infierno" que vivió con Edith González en telenovela 'Salomé'

A pesar del fallecimiento de la actriz mexicana Edith González, la polémica intérprete Niruka Marcos sigue hablando de forma despectiva de ella.

La cubana contó lo mal que supuestamente se lo hizo pasar la actriz durante el más de un año de grabación de la famosa telenovela Salomé, donde González era la protagonista y Niurka hacía el rol de su mejor amiga.

En una entrevista en el programa La última y nos vamos, la actriz hizo memoria y relató: "Aunque yo me la pasaba pecho tierra y bajo perfil, aquella me tiraba pero con un fa sostenido, ella y el profesor Jiménez, los dos que en paz descansen. Me traían jodi...", recordó como si fuera ayer".

Según Niurka tuvo que mantenerse tranquila y no dejar salir su fuerte carácter porque se trataba de una producción de su marido.

"Aguanté una telenovela entera de año y dos tres meses y cuando terminó la novela dije, 'no hago más novelas con Juan'", recordó con cierta angustia. Ella, acostumbrada a siempre soltar lo que le apetece por su boquita, tuvo que frenarse un montón de veces para no estropearlo todo.

Desde el comienzo de la grabación la cosa se veía venir. Juan le ofreció el papel de vedette que era perfecto para ella, solo había un inconveniente. "(En la telenovela) eres la mejor amiga de Edith y los jefes están preocupados para que no haya problemas entre las dos", le dijo su entonces marido. A lo que, según ella se comprometió a portarse bien y no dar pie a un mal rollo entre ambas.

"Yo me puse bajita la mano, pecho tierra, modo avión desde que empecé. Primero, para no causarle a la protagonista ningún tipo de celos, y segundo para no meter a mi marido, que era el productor, en líos", afirmó.

Cómo era de esperarse, los fanáticos de Edith le reprocharon los comentarios a Niruka, asegurando que ella siempre le tuvo envidia porque la superó en fama, belleza y talento. Además siempre fue la protagonista de sus historias.

"Dudo que alguien como el Sr. Ernesto Alonso, quisiera de protagonista a alguien tan vulgar y corriente en sus novelas , ya que no sabe ni la o por lo redondo de actuación, y pues ya todos muertos quien la puede desmentir", comentó una de las usuarias de YouTube tras ver la entrevista.

"Esta mujer quedó traumada porque nunca obtuvo un protagonico, y a su edad y con su vulgaridad pus ya pasó de moda, pero su circo le deja dinero ni como ayudarla", reveló otra.

Esta no es la primera vez que la cubana habla mal de la fallecida actriz, de hecho hace un tiempo reveló que González se comportaba como una diva en el set, exigiendo mejor trato que el resto de las actrices.