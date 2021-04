$!No es solo Demi Lovato, estas famosas son pansexuales

La cantante estadounidense Demi Lovato dejó a muchos con la boca abierta al confesar que es pansexual. Según declaró hace solo una semana, esta confesión no ha sido fácil, pues ante el cristianismo que profesa ha tenido que enfrentar la postura en su religión. “Sentí mucha vergüenza porque crecer en Texas como cristiana, eso está muy mal visto. Lo apagué incluso antes de permitirme procesar lo que estaba sintiendo”, contó la famosa. Esta revelación de Lovato se suma a otras fuertes confesiones, como de que estuvo a punto de morir de una sobredosis de drogas. Además, dijo que fue víctima de una violación cuando era adolescente. Las búsquedas en Google de la palabra pansexual se incrementaron en horas luego de que la exestrella de Disney hablara para la revista Paper. Pero Demi Lovato no es la única de las celebridades que se identifican como pansexuales. También lo son Miley Cyrus, Bella Thorne, Kesha o Cara Delevingne. Demi Lovato explicó que ahora es más abierta y que quizá su amor lo encuentre en una mujer o un hombre. “No lo sé. Soy tan fluida ahora y una parte de la razón por la que soy tan fluida es porque estaba súper cerrada”, dijo. La intérprete de “Sorry not sorry” reiteró que es pansexual y que le encanta ser parte de la comunidad LGBT. ¿Qué significa ser pansexual? El concepto de pansexualidad no es nuevo. Fue citado por el psicoanalista Sigmund Freud, aunque con una asociación distinta. Según Freud (1856-1939), la pansexualidad era “la impregnación de toda la conducta y la experiencia con emociones sexuales”. En efecto, todo sexo.

Actualmente, según los especialistas, el término pansexual se compone con el prefijo pan-, que significa todo y la palabra sexualidad, y se refiere a la gente que no limita su sexualidad al género opuesto (heterosexualidad), al mismo género (homosexualidad) o a los géneros binarios, hombre y mujer (bisexualidad). Tampoco a los transgéneros, la pansexualidad incluye estar “conectado emocionalmente” con cualquier persona, no solo interés sexual. A continuación, te mostramos las estrellas del espectáculo internacional que son pansexuales. Cara Delevingne

La actriz y modelo británica de 28 años afirmó en una entrevista con la revista ‘Variety’, el pasado 3 de junio, que se definía como pansexual. Para la famosa modelo, ser pansexual significa estar ‘libre de etiquetas’. “No me importa que alguien se defina a sí mismo como él, ella o ello. Yo me enamoro de la persona, eso es todo. ¡Me atrae la persona!”, afirmó Delevigne. La modelo ha defendido la ‘fluidez sexual’. Asimismo, ha sido pareja de otras mujeres como Ashley Benson, así como la actriz de origen dominicano Michelle Rodríguez hasta el 2010, y fue novia de Annie Clark desde el año 2014-2016. Sia

La cantante y compositora Sia, cuyo éxito mundial viene por los temas “Titanium” y “Elastic heart”. Pese a que no ha usado el término ‘pansexual’, la estrella australiana habló en el año 2009 de ser una mujer ‘flexible’. En una entrevista en el show ‘Same Same’, de acuerdo con la revista ‘Elle’, Sia confesó: “Antes de tener éxito, siempre había dicho que había salido con chicos y chicas y todo lo demás. No me importa de qué género sea, se trata de personas”. Bella Thorne

La actriz y exestrella de Disney, Bella Thorne, es una caja de sorpresas. De dirigir su propia película porno a abrir only fans, la cantante no limita sus preferencias sexuales. En el año 2016 la exestrella infantil reveló en su cuenta de Twitter que era bisexual. Cita el medio El País que años después, en el programa de televisión ‘Good Morning America’, y a propósito de la promoción de su libro ‘Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray’, la actriz de 22 años aclaró que se definía más como una persona pansexual, después de entender qué significaba esa orientación sexual. “Te gusta lo que te gusta. No tiene que ser una chica o un chico o un él o ella o ellos o esto o aquello, te gusta la personalidad. Simplemente te gusta un ser”, explicó en su momento. En Disney, Bella actuó en las series “Shake it up” “Good luck Charlie”. Miley Cyrus

Muchos fueron testigos de la hermosa e íntima boda que realizó la cantante y actriz Miley Cyrus con el actor Liam Hemsworth y luego el sonado divorcio en 2019. Y es que la exestrella de Disney ha vivido varias etapas en torno a su sexualidad. En 2015, en una entrevista con la revista ‘Elle’, de Reino Unido, Cyrus confesó: “Soy muy abierta al respecto, soy pansexual, pero no estoy en una relación. Tengo 22 años, tengo citas, pero cambio mi estilo cada dos semanas”. Después, en 2019, la cantante profundizó sobre el tema en una entrevista para ‘Vanity Fair’. Según reseña El País, en esa ocasión manifestó: “Lo que predico es: la gente se enamora de las personas, no del género, ni de la apariencia, ni de lo que sea. Lo que me apasiona existe en un nivel casi espiritual. No tiene nada que ver con la sexualidad”. Miley, en enero de 2020, finalizó el proceso de divorcio con el actor Liam Hemsworth, con quien llevaba más de dos años de relación. La famosa salió con la modelo Stella Maxwell y la bloquera Kaitlynn Carter. Kesha

La cantante de “Supernatural” declaró a la revista Seventeen que es pansexual. Así lo explicó: “No solo amo a los hombres, amo a las personas. No se trata de un género, se trata del espíritu de la persona con la que estás”. Sarah Paulson

La famosa actriz de la serie ‘American Horror Story’ es otra que odia las etiquetas. Es por eso que en una ocasión defendió: “He probado los dos lados y no voy a dejar que ninguno me defina”. Amber Heard

La actriz y expareja del actor Johnny Depp, no ha mencionado propiamente la palabra pansexual, pero indicó en un panel de The Economist lo siguiente: “Nunca me he definido por la persona con la que estoy. Nunca me he definido como una cosa en particular”. Asimismo, no quiere que la cataloguen como bisexual. “No me gusta poner etiquetas a quien duerme conmigo”, afirmó en una entrevista. Janelle Monáe

La cantante de ‘Pynk’ se sinceró sobre su orientación sexual en 2018 para la revista ‘Rolling Stone’ a propósito de la promoción de su álbum ‘Dirty Computer’. “Siendo una mujer negra queer en Estados Unidos y alguien que ha estado en relaciones con hombres y mujeres”, afirmó la artista. En ocasiones anteriores, Monáe se había reconocido como bisexual. Sin embargo, confesó para la misma revista que leyó sobre pansexualidad y afirmó: “Oh, estas son cosas con las que también me identifico. Estoy abierta a aprender más sobre quién soy “. Hombres pansexuales Reynaldo Gianecchini

El actor brasileño Reynaldo Gianecchini, uno de los protagonistas de “Dulce ambición”, la nueva propuesta de la cadena Univision, dijo en entrevista con Efe que está “muy consciente” del impacto de haber hablado públicamente sobre su sexualidad.

‘Nunca he querido levantar ninguna bandera. Yo creo en la libertad de ser lo que cada quien quiera ser. Creo que todos tenemos muchas facetas dentro y que la sexualidad refleja mucho eso. Yo no tengo miedo de mirar qué hay más allá. No me encajo en ninguna definición”, dijo Gianecchini durante una videollamada. Gianecchini debutó como actor en 2000, cuando interpretó al joven estudiante de medicina Edu, en la icónica telenovela “Lazos de familia” Brendon Urie