¿Otro experimento social? Carlos Durán ofende a Pamela Sued y la llama “bruta”

El youtuber y cómico Carlos Durán es tendencia en las redes sociales luego de publicar en su canal de Youtube un video de unos 15 minutos junto a un grupo de comunicadores e influencers donde juegan Among Us y que termina con varios insultos de Durán hacia la comunicadora Pamela Sued.

Esto se trataría de otro de sus “experimentos sociales” en el que varios de los videos terminan provocando molestia y logran hacerse virales más que crear “conciencia”.

Durante la partida del video juego donde participaron Pamela Sued, Brea Frank, Vaca Loca, La Comparona y Larimar Fiallo, el creador de contenidos inicia con una serie de insultos hacia las mujeres diciendo que “no sirven”, teniendo en cuenta que este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por el asesinato de las hermanas Mirabal en 1960.

Carlos Durán continúa criticando a Pamela Sued alegando que “no sabe jugar” y que las féminas “son insensibles” y “saben muy bien hablar mentiras”. A una de las figuras presentes en la reunión de Zoom le dijo que “le está afectando el tinte rubio”, pero fue con Pamela que se descargó al llamarla “bruta”.

Esto provocó el disgusto de la presentadora de “Pamela todo un Show” que la hizo salir del juego.

“Me disculpan el grupo entero, pero con la actitud de Carlos yo no puedo, tú te haz comportado de una manera despreciable. Desde que comenzamos a jugar tu no has hecho más que criticarnos y molestarnos”, espetó la comunicadora antes de abandonar la partida.

Las demás compañeras, además del locutor Brea Frank, le expresaron su malestar por su actitud.

“Las mujeres siempre hacen su chiquishow”, expresó Durán.

Le llueven las críticas

Al finalizar el video apareció en los créditos la palabra “continuará”, lo que da muestra de que se podría tratar de otro de sus “experimentos sociales”.

No obstante, este método para hacerse viral está encontrando más críticos que adeptos.

Entre los comentarios, algunos usuarios criticaron el comportamiento que ha venido mostrando el influencer.

De hecho, el diputado y productor radial Bolívar Valera escribió en un tuit lo siguiente: “Los views van a volver loco a la gente”.

Aunque no mencionó nombre, esto puede referirse al video viral que anda circulando este martes.

“Mientras ustedes sigan cayendo e indignándose por las vainas de Carlos Durán, él las va a seguir haciendo”, escribió el usuario Johannes S @mulishajoha.

“El show de Carlos Durán es por que mañana es el Día de la No Violencia contra la Mujer, ustedes verán mañana el anuncio y el mensaje de esa payasada... Hay otros maneras para fomentar la educación”, fue el comentario de la usuaria María José @MaJoOliCh en Twitter.

Diversas figuras de la música y las redes sociales han encontrado en la controversia, los escándalos y el ‘sonido’ la forma de mantenerse vigentes y asegurar las reproducciones en las plataformas digitales.