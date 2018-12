$!Otro novio de Ariana Grande amenaza con suicidarse

El polémico noviazgo y casi matrimonio entre el comediante Pete Davidson y la cantante Ariana Grande llegó a su fin hace semanas. Sin embargo, la controversia en torno a ellos no acaba y lo más reciente fue este fin de semana en el programa Saturday Night Live que se transmite en Nueva York, cuando Pete Davidson, su ex, escribió en sus redes sociales una nota suicida que posteriormente borró.

Ante el alarmante mensaje, Ariana Grande corrió hacia las instalaciones de SNL en NBC pero este impidió que ella entrara a su camerino para hablar con él.

El mensaje decía: “Realmente ya no quiero estar en este mundo. Estoy haciendo todo lo posible por quedarme aquí para ti, pero en realidad no sé cuánto más puedo durar”.

En octubre, Pete se había burlado de la enfermedad mental de Kanye . Pero recientemente el comediante defendió a Kanye por hablar de su enfermedad de bipolaridad abiertamente. En las redes los usuarios atacaron a Pete llamándolo un hipócrita.

Los productores del tradicional programa lo mantuvieron en su camerino.

Según reportes, él tiene un trastorno de límite de la personalidad. “Normalmente no comentaría algo de este tipo, pero he escuchado a muchas personas decir que quien padece un trastorno de límite de la personalidad no puede mantener una relación. Quiero que sepan que no es verdad. Solo porque alguien tenga una enfermedad mental no significa que no pueda ser feliz en una relación. Tampoco significa que esa persona haga que una relación sea tóxica”, escribió el cómico en un storie de su Instagram antes de iniciar su relación con Ariana Grande.