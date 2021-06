$!“Pasión de gavilanes 2” no contará con uno de los “Hermanos Reyes”, y te decimos las razones

“Yo decidí no hacerla, fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario que las cosas hay que saber disfrutarlas, sacarle provecho. La experiencia para ellos va a ser increíble volverse a ver después de tanto tiempo, pero a mí me pasa que me encuentro historias muy interesantes en el camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención”, señaló Michel Brown durante la entrevista.

En una reciente transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Natasha Klauss fue consultada en repetidas ocasiones por sus seguidores, quienes le preguntaron si volvería a participar en la producción, comentando que por ahora no puede hablar mucho sobre “Pasión de Gavilanes 2” pero adelantó algunos detalles.

“Todo está en un proceso, lo cual quiere decir que es muy posible que efectivamente estemos todos y esto es una primicia, porque no he hablado nada de esto al aire. Yo opino que tenemos que estar los que somos porque o sino no es Pasión de Gavilanes 2”, expresó Klauss.