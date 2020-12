$!Personalidades indignadas tras la decisión del Gabinete social de “regalar” dinero a los artistas

Grave contratar sin licitaciones por RD$100 millones, pero ¿a quién se le ocurre que está menos mal que el Estado regale los RD$100 millones? ¿Será que Compras y Contrataciones no tiene jurisdicción para meterse con regalos? Pues si no puede Carlos Pimentel, podrá Miriam Germán. pic.twitter.com/ut5pPcS3jv

No hay recursos para pagar el incentivo a los médicos, pero para regalar 100 millones de pesos a los artistas hay dinero. Para colmo, esos recursos provienen de la emisión de deuda pública. Quién está asesorando al gobierno de @luisabinader en la distribución del gasto? https://t.co/Ep8kLm7ldL

Las reglas deben aplicar a todos por igual. La población se irrita cuando ve que lo que para la mayoría está prohibido a un grupito se lo permiten. Donde haya ciudadanos que no respeten las medidas la autoridad debe actuar, en TODOS los sectores.

Estimados colegas y amigos queridos, no se conviertan innecesariamente en cómplices de esa vergüenza pública y regresen al Estado ese "apoyo solidario" y que ojalá pueda ser debidamente re-dirigido a toda la clase artística dominicana.

Para regalar, hay que ser propietario del “regalo”.



Nadie puede regalar lo que no le pertenece.



Los servidores públicos son GESTIONADORES. del dinero público, pero NO SON los propietarios.



Ese era el antiguo “chip”.



Muchos están claros, otros aún no lo asimilan.