$!Personalidades reaccionan a diagnóstico positivo de coronavirus de Luis Abinader

Hacer campaña política en medio de una pandemia como el coronavirus en la República Dominicana puede significar una amenaza seria a la salud de quienes se dedican a promover una determinada candidatura.

En nuestra media isla, el político debe ser cercano, afable y efusivo, ahí que, los abrazos y besos no pueden faltar.

El candidato a la presidencia de la República Dominicana por el Partido Revolucionario Dominicano (PRM), Luis Abinader hizo público que él fue diagnosticado con el virus, y como consecuencia su esposa Raquel Arbaje también lo ha adquirido.

El político dio a conocer el dato durante una alocución que dirigió a la nación dominicana por sus redes sociales en la que explicó que lo hacía porque es un hombre transparente y cree que todo lo relacionado a él, el pueblo tiene derecho a conocerlo.

En el mensaje dijo que, debido a los recorridos que realiza “en su Ruta Solidaria” debe hacerse cada cierto tiempo la prueba del SARS-CoV-2, la última de la cual le arrojó un resultado positivo.

“Esta activa agenda de visitas me obliga a seguir un riguroso protocolo de aplicarme pruebas rigurosamente cada semana para detectar un posible contagio. Esta noche me dirijo a ustedes para comunicarles que me he realizado una prueba con resultado positivo, tengo COVID-19”, manifestó.

Dijo que se mantiene tomando las medidas recomendadas por sus médicos “para cuidar a los demás”.