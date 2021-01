$!Peter la Anguila ahora es panadero

¿Quién no se acuerda de Peter la Anguila y su extraño pero pegajoso baile?

Fue en el 2012, cuando saltó a la fama en internet gracias a su canción "El Estilo de Peter la Anguila".

Sin embargo, aunque el video en el que aparece bailando con un singular paso que se hizo viral, la estrella de YouTube se vio envuelta en escándalos al pasar los años.

Desde su hogar en Miami, Peter la Anguila cuenta que logró superar los problemas del pasado, volvió a casarse y actualmente trabaja en una panadería para mantener a su familia y juntar dinero para volver a grabar canciones.

La fama es efímera y Peter tuvo que aprenderlo de una manera abrupta cuando los videos de otros creadores de contenido fueron más relevantes, dejándolo en el olvido. Peter cayó en depresión al saber que de nuevo era una persona “común y corriente” y tenía que buscar trabajo para mantener a su familia.

“Antes todo el mundo estaba a mi lado y ahora nadie me escribe, nadie me dice nada. En la depresión que caí fue cuando me tocó enfrentarme a la realidad, que ya no era tanto Peter La Anguila, sino que me tocaba trabajar...", señaló al programa mexicano De primera mano.

"Me chocó la realidad porque mucha gente joven iban ahí (a su trabajo como despachador en una cadena de hamburguesas) y decían: 'Tú eres un crack para estar trabajando aquí'; cada vez que me decían eso, me chocaba, porque yo quería seguir con el personaje, pero no podía, no tenía producción, una disquera”, contó.