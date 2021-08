$!Popular locutor no creía en la vacuna y murió de COVID-19

Un popular locutor de radio conservador de Tennessee que se había mostrado escéptico sobre la vacuna contra el coronavirus hasta que fue hospitalizado con COVID-19 ha muerto. Tenía 61 años.

La estación de radio de Nashville SuperTalk 99.7 WTN confirmó el deceso de Phil Valentine en un tuit el sábado.

Valentine se había mostrado escéptico respecto a las vacunas contra el coronavirus. Pero después de haber dado positivo en COVID-19, y antes de su hospitalización, dijo a sus radioescuchas que se preguntaran, “Si me contagio de esta cosa del COVID, ¿Tengo posibilidades de morir de eso?” En caso de que la respuesta fuera “sí”, les aconsejaba vacunarse. Agregó que eligió no vacunarse porque pensó que probablemente no moriría.

Luego que Valentine fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos, Mark Valentine dijo que su hermano se arrepintió de que “no fue un partidario más abierto de la vacuna”.

“Yo sé que si él pudiera decirles esto, se los diría, ’Vayan a vacunarse. Dejen de preocuparse sobre la política. Dejen de preocuparse sobre todas las teorías conspirativas”, dijo Mark Valentine al diario The Tennessean el 25 de julio.

“Él se arrepiente de no ser más persistente sobre recibir la vacuna. Atiendan los malditos datos”, añadió Mark Valentine.

Phil Valentine había sido una personalidad del radio desde que tenía 20 años y se convirtió en un famoso locutor conservador al oponerse a un impuesto estatal propuesto por el entonces gobernador republicano Don Sundquist, publicó The Tennessean.