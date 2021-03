$!Presentadora de TV señala a actor mexicano de ser cómplice de violación

Daniela Berriel, una modelo, actriz y presentadora de televisión mexicana que ha participado en varias emisiones en el área de deportes, además de algunos papeles en programas, series y telenovelas que se han producido para una televisora, dio a conocer que fue violada por un hombre llamado Eduardo Ojeda con la complicidad del actor de telenovelas Gonzalo Peña, quien había sido pareja sentimental de la actriz.

De acuerdo con declaraciones de la víctima, los hechos ocurrieron el 14 de marzo de 2020 en una playa de Guerrero, México. Según explicó la joven, el actor y una amiga la invitaron a pasar unos días en la casa del presunto violador, en Acapulco. En la casa también se encontraban la pareja sentimental de Ojeda, la hermana del actor y su novio.

“Llegué al cuarto, el cual me habían dado para dormir, tenía dos camas, mi cama y [separada] la de Gonzalo. Me acosté. No habían pasado ni dos minutos y ya tenía a Eduardo y a Gonzalo tocándome, jamás me preguntaron. Me paré y había un sillón enfrente de las camas y me acosté. El único que me empezó a seguir por el cuarto fue Eduardo. Gonzalo se quedó acostado”, relató Berriel en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. “Eduardo llegó me tocó a pierna y me dijo que no fuera apretada. Me paré y me pasé a la otra cama y él me siguió. Yo le decía que por favor no, que me dejara en paz”.

Según pública la revista People en Español tras las negativas de Daniela, Ojeda se fue de la habitación. La chica se quedó dormida; pero “desperté porque ya me estaban penetrando. Me estaba violando Eduardo”. Sin embargo, “lo pude quitar encima de mí; me fui y me hice bolita al lado de Gonzalo”. El agresor comenzó a golpearla y agredirla verbalmente, ante la presencia del intérprete de Mariano Rueda Torres en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?.

“Me di cuenta que estaba frente a dos cerdos”, confesó. “Sentí mucho miedo, no sabía cómo iba a salir de ahí, que iba a pasar conmigo”.

Daniela Berrel aprovechó que la dejaron sola, se fue del lugar y se encontró con otro amigo, quien la ayudó a realizar la denuncia correspondiente; la cual, “hice el mismo día”. Señaló a Eduardo Ojeda como su violador y Gonzalo Peña en calidad de cómplice del delito. Sin embargo, ante la falta de acciones por parte de las autoridades dio a conocer su historia. “Hago este video porque estoy cansada, porque estoy harta y porque tengo miedo. Y este es el último recurso que me queda”, advirtió.