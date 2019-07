Presentadora Gabi Desangles revela cuantas cirugías se ha hecho

La presentadora y actriz Gabi Desangles se confesó con Luz García en el programa “Noche de Luz”.

Desangles, quien trabaja en el espacio “Vale por tres”, cada sábado por Telesistema, canal 11, y en radio en el programa “Mujeres al borde”, además de apariciones en obras de teatro, dijo en el segmento “Escapadas de verano” que se ha realizado retoques estéticos.

“Me he hecho un par de cositas. Me hice la nariz, me reduje los senos y me hice un poco de cintura porque era cuerpo de gringa”, reveló Desangles en el programa transmitido ayer domingo 28 de julio.

Dijo que mujeres la han enamorado, pero no tiene ninguna inclinación por las féminas. “Soy heterosexual, pero valoro mucho cuando un chico o una chica me tira un piropo”.

De ella admiran sus pecas, piernas y labios.

“Nunca negociaría su identidad ni su corazón por lo que yo realmente creo”, contó la figura que afirma vivir con su pareja José Chabebe.

A Gabi Desangles le molesta que le llamen de forma denigrante “Popi”: “Uno no elige donde nace”, expresa.

La presentadora reconoció que es fanática de la multifacética Charityn Goico.

Ante la pregunta de Luz García de si era cierto que ella salía de los programas drogada o bajo la influencia del alcohol, negó la situación alegando que la gente la confundió por su espontaneidad. “La gente me vio sin poses y eso generó confusión. Creo que al final la gente te conoce y sabe lo que eres y cual es tu mensaje y forma de ser”, indica la también amante de los ejercicios.

Como figura pública refiere que defiende su felicidad a toda costa y que odia que especulen. “Hay que enfrentar a la gente con la verdad. Eso le quita el poder de especular”, concluye.