$!Primer esposo de Jennifer López causa polémica por resaltar show de Shakira en vez de JLo

“Shakira no estuvo sola bebé, tu ex, la gran JLo también estuvo y también fue un gran show”, “¿Es divertido que te conozcan como el Ex de?”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió.

“Los odiosos negativos que leen el post en ningún momento menciono a mi ex, en ningún momento he dicho nada negativo de esa señora que para mí está más que en el pasado. Esa mujer a mí no me ha dado nada, ni apoyo ni nada, al contrario, yo fui el que por muchos años estuvo ahí, en las buenas y en las malas poniendo mi vida y carrera en espera por apoyarla, hasta que alcanza la fama y fortuna, en ese momento todo cambio, no por mí. pero eso no se dice, eso no lo comentan”, dijo en el largo mensaje con un tono molesto en su cuenta de Instagram.

“Shakira a compartido conmigo y muchos de la industria en varios eventos que fueron en mi Restaurant The Conga Room en Los Ángeles. Ustedes (seguidores) odiosos son los que han creado negatividad de nada”, dijo, agregando que todo lo que ha conseguido en su vida ha sido fruto del trabajo.