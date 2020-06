$!Productor recuerda cuando Cheddy se retiró de un musical por negarse a entrenar con el elenco

“Y ella en 2014 para el musical Tilín Tilón que hice me dijo: Yo no estoy para estar arrastrándome en el piso con esos carajitos, soy ya una artista con una trayectoria y eso hay que respetarlo , solo porque le dije que tenía que entrenar con el elenco y hacer las coreografías”, fue el mensaje colgado por el teatrista en su cuenta de Twitter dando retuit a la noticia sobre García de que perdió protagónicos en comerciales y películas “por ser negra”.

El productor de musicales como “Casi normales” y “La noche parió una jinetera” dijo a este medio que no le resta interés que a Cheddy García le haya pasado una situación de discriminación. Sin embargo, reflexionó: “Yo no desmerito que le haya pasado, pero a veces uno se convierte en lo que critica sin darse cuenta, siempre he respetado su trayectoria y como mujer empoderada, pero en ese momento ella actuó como lo han hecho con ella”.

Sobre si la actriz de “La lucha de Ana” utiliza las redes sociales para dar su versión del tema, el teatrista dice que no le faltó el respeto y que no busca polémicas. “Yo simplemente hice un retuit de una noticia sobre ella y, como un ente, tengo derecho a expresarme. Creo no haberle faltado el respeto, solo dije la verdad de lo sucedido, para mí el tema se cierra aunque ella me responda”, comentó a DL Joyce Roy.

El productor y director de musicales que se han presentado en el Blue Room de Blue Mall y han sido nominados a Premios Soberano manifestó que no se puede hacer leña del árbol caído debido a que “en algún momento todos hemos sido víctimas del racismo, clasismo y todo eso, porque en realidad en nuestro país sí existe y más en el medio artístico”, concluyó.

Amara La Negra y Cheddy García participaron en un ‘live’ de Instagram para referirse al asesinato del afromericano George Floyd, de 46 años, de manos de un oficial de la policía en Minneapolis, Estados Unidos, el pasado 25 de mayo. Amara La Negra también dijo ser víctima del racismo y ha formado parte de las protestas que se realizan en diversas ciudades de los Estados Unidos.