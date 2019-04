$!Productora de Kanquimanía rompe el silencio: “Mis niños no mienten”

View this post on Instagram

No hablo ni hablaré de Kanqui. Kanqui era alegria... Kanqui es y será sagrado para mí por el respeto que le tengo al personaje. Kanqui es uno, Kelvin es otro ➡➡ 12 AÑOS DE MI VIDA AL FRENTE DE KANQUIMANIA ME DAN EL DERECHO A DECIRLO Y A ASERGURARLO ?? MIS NIÑOS NO MIENTEN ?? Antes de hacer público LA PRIMERA Y ÚLTIMA VEZ QUE HABLARÉ DE ESTO, dejo claro que Kelvin sabe mi posición, porque tuve la oportunidad de decirle directamente que APOYO a mis niños. Todos pasaron por mis manos, los vi crecer y los vi irse sin nisiquiera sospechar que con ellos se llevaban la pena de un abuso. Lo siento y lo lamento. Quien me conoce sabe lo que esto significa para mí, lo dificil que se hace saber que alguien con rei tanto y al lado de quien vivi los mejores momentos de mi vida profesional, esté donde está, pero el que me conoce tambien sabe que mis NIÑOS ERAN SAGRADOS PARA MI. QUE LOS CUIDE, LOS GUÍE, LOS FORME Y HASTA EL DÍA DE HOY ESTOY CON ELLOS. NO EXISTE UNO SOLO QUE ME PUEDA SEÑALAR. Demostré CON HECHOS QUE SOY CAPAZ DE TODO POR ELLOS. LO HICE HASTA MI ÚLTIMO DÍA DE PROGRAMA Y LO SIGO HACIENDO TODAVÍA HOY. No. Mis niños no mienten... No buscan dinero, no buscan fama, no buscan sonido, BUSCAN QUE NINGÚN OTRO NIÑO PASE LO QUE ELLOS PASARON. Por qué ahora? ?? Porque este era el momento... MIS NIÑOS NO MIENTEN, LOS CONOZCO, LO SÉ, ME CONSTA Y ESTOY CON ELLOS. MIS NIÑOS NO MIENTEN...