$!¿Qué opina Kim Kardashian de la supuesta relación de Kanye West e Irina Shayk?

El rapero Kanye West fue captado con la modelo Irina Shayk paseando sonrientes en París durante su cumpleaños, mientras que Kim aprovechó el día especial de su exesposo y padre de sus hijos para dedicarle un tierno mensaje.

Los rumores de que Kanye West habría encontrado el amor en la ex del actor Bradley Cooper aumentan cada vez más. Pero ¿qué opina Kim de esto?

Una fuente le dijo a E! News que, si bien la estrella de reality sabe sobre los chismes, no le presta demasiada atención. "Kim ha escuchado los rumores sobre Kanye e Irina Shayk y no le importa en absoluto", compartió la fuente. "Si no afecta a sus hijos, entonces no le importa si Kanye tiene citas".

Una fuente separada estuvo de acuerdo y le dijo a E! News, "Irina y Kim no se conocen, así que no es un factor para Kim. No le importa si Kanye está saliendo".

Según las imágenes publicadas por DailyMail.com, el dúo fue visto recientemente de vacaciones en Provenza, Francia.

Kanye e Irina se conocen desde hace años. Ella no solo caminó en el desfile de West en la Semana de la Moda de París en 2012, sino que también fue mencionada en su canción Christian Dior Denim Flow y apareció en su video musical para Power en 2010, reseña el medio estadounidense.

En el episodio de "Keeping Up With the Kardashians" Kim lloró sobre su ruptura con Kanye, pero le deseó lo mejor.

"Él debería tener una esposa que apoye cada uno de sus movimientos y viaje con él y haga todo y yo no puedo", dijo entre lágrimas. "Me siento como un maldito fracaso y es, como, un tercer maldito matrimonio. Sí, me siento como una maldita perdedora. Pero ni siquiera puedo pensar en eso. Es como, quiero ser feliz."

Irina estuvo anteriormente en una relación con Bradley Cooper. La estrella de la pasarela y el actor, que comparten a su hija Lea, de 4 años, se separaron en 2019 después de al menos cuatro años juntos.

En cuanto a Kanye, él se casó con Kim en 2014, sin embargo, la magnate de KKW Beauty solicitó el divorcio del ganador del Grammy en febrero después de casi siete años de matrimonio.

Son padres de North West (7), Saint West (5), Chicago West (3) y Psalm West (2).

Pero todo parece indicar que el polémico intérprete de "Fade" quiere hacer "Cruz y raya" con la familia Kardashian, pues dejó de seguir a Kim y a casi el resto de la dinastía.