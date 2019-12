$!“Qué viva el amor, carajo”, con esta frase presumen su relación Mozart la Para y Dalisa Alegría

El cantante urbano Mozart la Para y la actriz Dalisa Alegría formaron la relación más sonada del 2019.

Luego del divorcio de ambos y el posterior anuncio de su noviazgo, dos meses después fueron muchos los que vaticinaron un romance fugaz.

Pero todo parece indicar que el ‘amor venció’ y que la parejita se fortalece cada día. Ya no esconden su relación, y es notorio el intercambio de palabras bonitas en los comentarios y las fotografías en sus cuentas de Instagram.

Para dejar claro que están enamorados y por igual ella, Mozart y Dalisa compartieron este lunes las primeras imágenes de la sesión fotográfica realizada en Miami.

“Qué viva el amor, carajo”, fue el mensaje del intérprete de “Pa’ gozar” en la imagen con su ‘cacata’, como le denomina este a su pareja, que en entrevistas nombra como ‘esposa’, aunque ha aclarado que no se ha casado, pero que está en planes de hacerlo.

Y “Love is in the air” (El amor está en el aire) fue la frase que usó Dalisa Alegría para acompañar la imagen que tiene miles de comentarios, en su mayoría positivos, contrario a los primeros meses de la unión, que tras el controversial divorcio tras 10 años de matrimonio entre Mozart la Para y Alexandra Hatcu, madre de su hija Charlotte y la posterior entrevista que ella realizó, muchos se volcaron en contra del artista, pero todo indica que los seguidores se han dejado ‘seducir’ de los tórtolos.

En tanto, a Alexandra se le ha vinculado sentimentalmente con varios artistas urbanos boricuas, cuyas informaciones que corren en el mundillo farandulero aún no se han confirmado.