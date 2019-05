$!Rafely Rosario y Magnolia Kasse terminan su relación

View this post on Instagram

Bueno mi gente! #BuenosDias. Aprovechando para Informarles ( De manera Pública) a mi Publico que me sigue: Para Informar que #MagnoliaKasse y yo hemos decidido Terminar nuestra Relación que tenemos ya hace varios años! Lo hago de Manera PÚBLICA, Desde mis Instagram ya que Aqui fue que INFORMÉ que había comenzado una relación formal ya Hace 5 Años y Aquí también interactúamos fotos de nosotros, con todos ustedes. Hay cosas que terminan como entenderán, no por falta de amor, si no por que es parte de la vida. Espero esto no traiga ningún disgusto e inconveniente! Un abrazo. Rafely Rosario.