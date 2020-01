$!Reflexiones de los famosos por año nuevo

El fin de año puso a muchos famosos a pasar balance sobre su vida y carrera. Para arrancar el año con buen pie, desearon lo mejor a sus fanáticos y aprovecharon para hacer sus reflexiones. Este fue el caso de Jennifer López, quien analizó la última década de su vida. “Cuando pienso en 2010 y pienso en todas las cosas que sucedieron desde entonces sonrío suavemente y me siento contenta, porque a pesar de que algunos de los momentos más difíciles llegan a mi cabeza, me doy cuenta de que sobreviví a todos y me llevaron al mejor momento de mi vida hasta ahora. Sinceramente, no cambiaría nada... Me siento más fuerte y más en paz con quien soy ahora que nunca ... Espero que todos puedan mirar hacia atrás de la misma manera y disfrutar cada momento de su viaje. Pruébalo, disfrútalo. Son los 20. ¡Prepárate para rugir! Y reír y bailar y vivir la vida”.

Del patio no se quedaron atrás, una que hizo una extensa reflexión sobre todas las controversias vividas fue Alexandra Hatcu. “El año 2019 ha sido lleno de enfrentamientos. No me imaginaba que pasaría por tantos retos. Pero a pesar de todo, no hay mal que por bien no venga”.