$!Robin, el fiel compañero de Batman, será bisexual en nuevo cómic

Así lo relatan:

“Estoy muy contento de que hayas llegado bien a casa. Me sentí aliviado. Y he estado pensando mucho, sobre esa noche. Y yo no sé lo que significó para mí. Todavía no. Pero me gustaría averiguarlo”, le dice “El Chico Maravilla” a Bernard Dowd en Batman: Urban Legends.

“Esperaba que lo hicieras. Tim Drake ... ¿quieres tener una cita conmigo?”, le pide el personaje de Bernard Dowd a Tim Drake (Robin).

“Sí... creo que quiero”, le contesta nervioso Robin a Bernard Dowd, al que liberó de un secuestro por parte de una secta.