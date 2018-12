$!Romances en el 2018: Chris Martin y Dakota Johnson

Si hay una pareja en Hollywood que ha sabido mantener su relación fuera de la presión mediática son la actriz Dakota Johnson y el cantante de Coldplay Chris Martin. Ambos no han llenado sus perfiles de Instagram de fotografías con el texto “My only one” “Me and you”, “Te amo”, “Contigo hasta el infinito”... Ni han ido a los principales programas de televisión de su país a hablar de su romance (quizás un día lo hagan).

Pero los paparazzi y fotógrafos aficionados sí les han seguido la pista. Y las pruebas están.

Dakota es hija de los actores Don Johnson y Melanie Griffith.

Su relación sigue a tope y según fuentes cercanas a los artistas, Chris, de 41 años, planea pedirle matrimonio a Dakota, de 28 años.

“Su relación sigue consolidándose a una alta velocidad. En las dos últimas semanas se han mostrado inseparables y prácticamente no han salido de casa. Chris vive en Malibú y a Dakota le encanta pasar tiempo allí”, reveló un informante a la revista People para relatar en qué consiste su cotidianidad, ya que Dakota le gusta compartir con su pareja en el hogar del artista.

“A veces salen a cenar con amigos, pero por lo general prefieren reunirlos en casa. Van juntos a la playa, pasean por el barrio y, en general, llevan un estilo de vida muy apacible. Pero lo que está claro es que su romance va viento en popa, y que están hechos el uno para el otro”, explicó a la revista.

Dakota Johnson, quien despegó en el cine con su personaje de Ana Steele en la película “Cincuenta sombras de Grey” y el laureado cantante y compositor Chris Martin de la banda Coldplay han estado saliendo desde finales del 2017, así lo han confirmado diversas fuentes para los portales internacionales.

En septiembre, la revista británica Tatler le cuestionó a Dakota sobre su relación y esta respondió en pocas palabras lo siguiente: “No voy a hablar al respecto. Pero estoy muy feliz”.

Y es que coincidencialmente, ellos tienen el mismo tatuaje en los brazos, que es un símbolo de infinito.

Se recuerda que el cantante de Coldplay estuvo casado con la famosa actriz Gwyneth Paltrow desde el 2003 hasta el 2016 y tuvieron dos hijos, Moses Bruce y Apple.

A continuación, un recuento de fotografías donde han sido captados completamente enamorados: