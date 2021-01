$!¡Rompe el silencio! Vicente Fernández da su versión tras polémico video

Tras la publicación de un video donde se le ve tocando un seno a una fan que se encontraba con su madre y hermana y ser criticado en medios de comunicación y redes sociales, el cantante Vicente Fernández ha decidido romper su silencio y dar su versión de los hechos. Además aprovechó para disculparse con la joven.

El artista mexicano dio la cara en una entrevista con la periodista María Patricia Castañeda,

"Por cierto, yo vi la foto y, efectivamente, sí, puse mi mano primero en el estómago y vi que era el estómago y pensé, se va a sentir ofendida, y subí la mano y cuando la subo, tomaron la foto, pero nunca hice yo así o así" dijo sobándose el pecho.

"Si algo tengo es respetar al público. Pero sí quiero pedir una disculpa a todos los medios, porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera y no porque hice... reconozco que hice mal, pero no sé si fue bromeando, si fue una broma, no sé".

Aseguró que había muchísima gente y no recuerda con exactitud lo que pasó: "Ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con la intención. Si lo hago con intención, no lo hago allí...", aclaró en tono convincente.

¿Por qué la joven no reaccionó?

La realidad, según apuntó hace unos días la protagonista del video, es que la foto fue tomada en 2017 y ella, en aquel entonces, ni cuenta se dio de dónde estaba la mano de Chente ya que usaba brasier con relleno y no sintió nada. Fue después al ver la foto que se fijó en el detalle.