$!Sandra Berrocal amenaza con demandar a Yomel El Meloso por hablar de la paternidad de su hijo

Como toda madre protectora de su hijo, la comunicadora Sandra Berrocal sacó las uñas para defender a su retoño ante lo que consideró una falta de respeto del cantante urbano Yomel El Meloso, quien en una entrevista en el programa Vale por tres, se refirió a la paternidad de su hijo.

En respuesta al video, la también modelo escribió dos post, que posteriormente borró, donde asegura que se cansó de los comentarios que ponen en duda que su esposo Crazy Design, sea el progenitor de su pequeño infante.

El Meloso dijo que, el hijo de Sandra Berrocal no es de Crazy Design, algo que sin dudas, provocó la reacción de la presentadora del espacio de entretenimiento, Extremo a Extremo.

Según el mensaje que publicó Berrocal en sus redes sociales, su paciencia llegó a su límite, por lo que pidió al llamado, Meloso, demostrar lo que dijo.

“Todo el tiempo me he mantenido tranquila con este tema sobre mi hijo, de corazón, ya estoy cansada. ¡Ya Basta!, cómo este artista va a un programa a de televisión a deferirse de mi hijo y de mí, ahora bien, tú a mí, Sandra Leticia Berrocal Pérez, le vas a demostrar todo lo que tú dijiste en ese video. Tú eres loco, yo te voy a demostrar a ti que los hijos son sagrados, y que con todo no se busca sonido”, escribió.

En otro post, refirió: “Se le puede llamar artista a una persona así? Falta de respeto, yo soy artista, sea un hombre y respete la familia y menos un niño, es cansada que estoy con esto de mi hijo, solo yo se lo que he tenido que sufrir por personas como tú, pero lo digo y lo retengo, tú a mi me vas a conocer, soy una leona por mis hijos, y como tú eres el más loco, entonces tú te metiste con la más loca y no quiero disculpas, quiero justicia. Ya Basta, solo yo sé cómo me siento. Y tú a mi artista porque fue hoy que vine a saber de tu existencia, me vas a demostrar a mí y a todo el mundo lo que dijiste en esa entrevista, y te vas a recordar el resto de tu vida que la familia es sagrada, y que los hijos son intocables”, concluyó.

El exintegrante de los Teke Teke no se ha referido a la controversia.

A continuación las publicaciones de Berrocal.