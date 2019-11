$!Sandra Berrocal y sus abogados hablarán este miércoles sobre las afirmaciones de cantante urbano

La presentadora de televisión Sandra Berrocal señaló que no iba a aceptar las disculpas del cantante urbano Yomel El Meloso, tras este asegurar que su esposo, el cantante urbano Crazy Design no era el padre de su hijo, y que lo llevaría a los tribunales.

La modelo explotó en sus redes sociales, asegurando que estaba cansada de la situación.

“Todo el tiempo me he mantenido tranquila con este tema sobre mi hijo, de corazón, ya estoy cansada. ¡Ya Basta!, cómo este artista va a un programa a de televisión a deferirse de mi hijo y de mí, ahora bien, tú a mí, Sandra Leticia Berrocal Pérez, le vas a demostrar todo lo que tú dijiste en ese video. Tú eres loco, yo te voy a demostrar a ti que los hijos son sagrados, y que con todo no se busca sonido”, escribió.

En otro post, refirió: “Se le puede llamar artista a una persona así? Falta de respeto, yo soy artista, sea un hombre y respete la familia y menos un niño, es cansada que estoy con esto de mi hijo, solo yo se lo que he tenido que sufrir por personas como tú, pero lo digo y lo retengo, tú a mi me vas a conocer, soy una leona por mis hijos, y como tú eres el más loco, entonces tú te metiste con la más loca y no quiero disculpas, quiero justicia. Ya Basta, solo yo sé cómo me siento. Y tú a mi artista porque fue hoy que vine a saber de tu existencia, me vas a demostrar a mí y a todo el mundo lo que dijiste en esa entrevista, y te vas a recordar el resto de tu vida que la familia es sagrada, y que los hijos son intocables”, concluyó.

Está arrepentido

Arrepentido. Así asegura sentirse el cantante urbano Yomel El Meloso tras los comentarios sobre la paternidad del hijo de Sandra Berrocal y Crazy Design.

“Sé que lo hice mal. Esta es una lección de vida. Quise crear una controversia y me salió un tollo”, expresó arrepentido el cantante urbano durante una entrevista en el programa radial “Alofoke Radio Show”.

El artista urbano aseguró que fue por culpa de los entrevistadores que habló demás. “Yo sé que ellos no quieren disculpas, pero quiero pedirlas. Yo escuché eso y lo dije”, reiteró.

“Les pido disculpas. Todo el mundo me ha llamado, ustedes no saben la presión que yo siento. Yo hice mal. No hay remedio, si tenemos que ir a la justicia voy, pero yo no me manejo con problemas. Fue algo muchachadamente que yo hice”, reiteró.