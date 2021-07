$!Sarodj Bertin: “Que rápido olvidan, yo siempre he defendido a la RD”

Con un “tbt” de unas declaraciones previas donde defendía al país tras las críticas internacionales que calificaban al país como racista hacia los haitiano, respondió la modelo y comunicadora Sarodj Bertin tras los ataques que ha recibido luego de la entrevista con el locutor puertorriqueño Jorge Pavón “Molusco”.

“Que rápido olvidan. Yo siempre he defendido a la República Dominicana. He dado la cara por este país en varias ocasiones, cuando a nivel internacional los han querido atacar”, respondió.

Pidió que, “no saquen de contexto mis palabras, porque en esa entrevista nuca dije que el Dominicano es racista, hablé de los problemas migratorios , históricos y culturales entre ambas naciones, y conté esa anécdota para explicar que en ocasiones el desconocimiento puede afectar la forma de pensar de los niños, nunca lo hubiera mencionado para hacer daño a la República Dominicana, al contrario”.

Aclaró que, “solo escucharon un corte , y me quieren linchar, escuchen la entrevista o al menos la respuesta completa a esa pregunta antes de opinar”.

Sobre sus declaraciones dijo lo siguiente: “Esa anécdota en específico me la contaron unos niños con los que trabajo, si no lo sabían tengo una fundacion y trabajar con niños en varias ciudades de RD y esta no es la única anécdota que me han hecho. Entonces los niños mintieron? De algún lugar salen las anécdotas” .