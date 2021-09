$!Se inunda mansión de Thalía tras paso de huracán Ida, y su desesperación queda captada en video

El hogar de Thalía se vio afectado por las fuertes lluvias que se registraron en Nueva York por el paso del huracán Ida.

Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos se vieron gravemente afectadas durante la noche del jueves. Según el Servicio Meteorológico Nacional del Tiempo: “Central Park, NY acaba de observar 3.15 pulgadas de lluvia en una hora, de 8:51 pm a 9:51 pm”.

Varias partes de su casa empezaron a inundarse y llenarse de agua provocando verdaderos momentos de pánico. Sobre todo, debido a los cables y enchufes de algunas de las habitaciones que quedaron cubiertas por el agua.

La artista de 50 años soltó todo lo que pudo por su boca al ver que su estudio de grabación, entre otras cosas, quedó fuera de juego.

“¡Qué está pasando en mi casa! No, no no, ¡esto va a explotar!”, gritó al ver los cables conectados y el agua subiendo sobre ellos.

Unas imágenes sobrecogedoras que demuestran el estado de gravedad provocado por estas lluvias históricas que están generando muchos daños en la Gran Manzana.