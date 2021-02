$!Se suicida popular estrella de TikTok de 18 años

Dazharia Shaffer, estrella de TikTok con más de 1,4 millones de seguidores en esa red social, se suicidó a los 18 años.

’Dee’, como era conocida la joven en el mundo de los Tiktokers, público un ‘post’ antes de su muerte que titulo “Última publicación”.

Shane Evans, de la oficina del forense de East Baton Rouge (Louisiana), confirmó a la revista ‘People’ que en el caso de la muerte de Dazharia Shaffer respondieron a una llamada de suicidio.

A través de las redes sociales, la familia confirmó el fallecimiento de la joven Tiktoker.

”Sólo quiero darles las gracias a todos por su amor y apoyo a mi hija. Desafortunadamente, ella ya no está con nosotros y se ha ido a un lugar mejor. Ella era mi pequeña mejor amiga y yo no estaba preparado de ninguna manera para enterrar a mi hij”, compartió el padre de ‘Dee’ en redes sociales.”Ojalá me hubiera hablado de su estrés. Habríamos podido tratar de solucionarlo”, se lamentó Raheem Alla sobre su hija Dazharia Shaffer, que tenía millones de seguidores entre TikTok, Instagram y YouTube.