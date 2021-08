$!Sergio Carlo: “Si Leonel gana en el 2024 me lanzo pal’ 2028”

¡Sergio Carlo lo ha vuelto a hacer! El locutor ha reaccionado en contra de una futura candidatura a la presidencia del exgobernante Leonel Fernández.

“Si Leonel gana en el 2024 me lanzo pal’ 2028”, escribió en Twitter causando un gran revuelo en dicha plataforma.

Como era de esperarse las reacciones no se hicieron esperar, algunos expresando apoyo al comunicador y otros en contra.

Sus declaraciones llegan a solo un día de la opinión del también locutor Raeldo López, quien expresó en Twitter que, “si Leonel o el PLD ganan la presidencia de nuevo en este país, me voy. A los guarda tweet... guarden este. No hace falta decir que no es nada personal, pero aceptémoslo: lo mucho hasta Dios lo ve”, escribió.

No es la primera vez que Sergio Carlo se muestra en contra de que Leonel Fernández se postule a la presidencia por quinta vez, en el mes de julio dijo que: “haré todo lo posible para que no llegue a la Presidencia otra vez”, escribió en respuesta a un seguidor del exmandatario que aseguraba que este sería el próximo inquilino del Palacio nacional.