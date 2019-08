$!Siguen los inconvenientes con Jochy Santos en Telemicro; Divertido no salió al aire

Diario Libre ha intentado conversar telefónicamente con el animador durante la mañana de este lunes, para saber las razones de que el programa no saliera al aire este domingo, pero el resultado ha sido infructífero.

Durante pasadas emisiones el programa empezó entre ocho, diez y hasta 40 minutos después. Este domingo no se emitió.

Divertido con Jochy no salió al aire este domingo 18 de agosto, y se activaron las alarmas de que continúan los conflictos en su casa televisora.

Reacción del público del programa

Los seguidores del programa consideran como una falta de respeto a la trayectoria del también humorista dominicano. Muchos consideran que están arrinconando al presentador para que se vaya a otro canal.

“¿Cuándo nos darán la buena noticia de que se van de Telemicro?”, escribió una usuaria en la cuenta oficial en Instagram del programa.

Otra también motivó a que la producción cambie de canal.

“La producción de Divertido con Jochy debe ir buscando otro canal ya eso es un abuso, una humillación a una figura como usted solo porque un extranjero luego de que Jochy le ayudó miren como le paga. No hagan favores k el medio esta lleno de ingratos. Jochy es una figura de RD para dejarse serruchar el palo del mal agradecido ese”, escribió.

Algunos señalaron que cuando suceda eso, deben informar al público.

“Deben alentar a su público cuando pasa esto”, “es una falta de respeto tanto la producción como ustedes mismos por haber subido un post diciendo que el programa no iría al aire“ y “estoy consternada, amo ese programa, y me quedé esperando que cosa esa. Eres el mejor y te respetamos no permitas tanto irrespeto”, fueron tres de los mensajes de los consternados usuarios.

Tras las críticas, Villalobos ha reiterado que todo ha sido hecho con consenso y que Jochy se siente cómodo.

“Desde hace tiempo él quería experimentar de noche porque es más descansado para él. Tiene un poco más de margen de libertad”, respondió Villalobos.

Previo a su primera transmisión a principios de mes, Jochy se refirió al tema: “Yo estoy contento. Es un nuevo reto y ahora está todo el mundo en la fase creativa. Eso nos ha motivado. Vuelvo a las noches y eso me gusta porque además vamos a reformar una parrilla programática. Tendremos la oportunidad de manejar algunos temas y concursos que no podemos hacerlo ahora”, había expresado Jochy a Diario Libre.