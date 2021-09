$!Su hermano le lleva dos años y es su gemelo; “tiktoker” revela cómo se enteró, y su explicación se hace viral

Como reseña People en españo l, ambos fueron concebidos al mismo tiempo por medio de la fertilización in vitro. A su madre le implantaron el embrión de su hijo Will primero y nació antes, como hijo único. El embrión de Sarah fue congelado por casi dos años antes de ser implantado en el vientre de su madre. La niña nació casi dos años después que su hermano gemelo. “Yo nací en octubre del 2002, 21 meses después”, contó la joven.

Sarah Sargent, de 18 años, no podía creerlo cuando su padre le confesó que su hermano Will Sargent, de 20 años, era en realidad su hermano gemelo. Los jóvenes australianos compartieron su historia en un video en TikTok que ya tiene más de 9 millones de vistas y se ha vuelto viral, reportó el diario The New York Post.

Sus padres no le dijeron nada durante 16 años. Cuando eran adolescentes, se enteraron de que eran hermanos gemelos. Una vez Sarah bromeó con su papá que a lo mejor ella era adoptada. “Yo sé por seguro que no eres adoptada porque Will es tu hermano gemelo”, le respondió su papá. Iban camino a su escuela y la joven nunca olvidará ese día. Si bien lucen diferente —ya que son gemelos fraternos, no idénticos— y sus personalidades son distintas, Sarah y Will tienen una conexión especial.

Los padres les explicaron que no les dijeron nada hasta que eran adolescentes porque pensaron que siendo niños les crearía una gran confusión. Al enterarse de la noticia, siguen siendo tan unidos como siempre y disfrutan más que nunca la complicidad que existe entre ambos.