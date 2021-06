$!Supuesta amante de Alex Rodríguez pide que le den las gracias por el romance entre JLo y Ben Affleck

Hace unos meses el rumor de una supuesta infidelidad de Alex Rodríguez a Jennifer López con una concursante de un popular reality llamado Southern Charm, Madison LeCroy provocó una crisis en la relación que desencaminó en el fin de la relación de la entonces pareja del momento, que tenía planes hasta de bodas.

Ahora, la rubia se atribuyó jocosamente la creación de Bennifer 2.0. Y es que, según People en español la popular pareja regresó a raíz de reportes que aseguraban que LeCroy era “la otra mujer”, la razón por la que se rompió el romance entre JLo y Alex Rodríguez.

Y como hay muchos que dan gracias por el regreso de López y Affleck, LeCroy solo les quiere decir: “De nada’”. Así bromeó recientemente la estrella de la serie de Bravo TV, de 30 años, a US Weekly sobre el regreso de Ben y Jen. Page Six por su parte, informó en marzo que J.Lo había cancelado su compromiso con A-Rod, y que lo dejó definitivamente luego de que surgieran rumores sobre la relación entre el pelotero y LeCroy.

LeCroy, sin embargo, continúa insistiendo que nunca ha llegó al plano físico con Rodríguez. “Seré honesta. No tuve nada que ver con él y no fui la razón por la que se separaron, y creo que todo el mundo lo sabe”, le dijo a US Weekly. Según reportes, A-Rod se acercó a LeCroy después de que todo el drama con JLo saliera a luz, pero ella se negó a conectarse con él.

Según Page Six, los representantes de A-Rod niegan las alegaciones de LeCroy.