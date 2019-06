Supuesta víctima de El Pachá ofrece versión sobre agresión sexual

Yani Paulino, la mujer que asegura fue agredida sexualmente por el animador de televisión Frederick Martínez “El Pachá”, ofreció declaraciones al programa virtual “Alofoke Sin Censura” del productor Santiago Matías García, donde dijo que la situación con El Pachá sucedió hace dos meses.

La mujer, que se mantuvo con lentes de sol negros y brotó lágrimas, afirmó que El Pachá la besó a la fuerza y quería acostarse con ella durante una reunión para hablar de trabajo en la habitación del Hotel La Casona. Tras ella llorar y amenazarlo con gritar fuerte, supuestamente el animador santiaguero la dejó ir. Ella contó el orden de los hechos y cómo la situación llegó hasta ese punto.

De acuerdo con lo explicado, conoció al comunicador durante su trabajo en el Ministerio de Turismo, donde ejerce como recepcionista. El animador suele visitar esa entidad y ella lo abordó y le pidió una oportunidad de entrar a la televisión en el programa “Pégate y Gana con El Pachá”.

“Entonces él me dijo que vaya el sábado. Ese programa es mío. Yo tengo que ver con todo allá”, refirió Yani Paulino.

La joven fue ese sábado y dijo que el animador le enseñó todo en el programa. Luego fue el sábado siguiente y cuenta que Frederick Martínez le presentó a las animadores y les dio la tarea de ser instruida. Duró tres meses asistiendo al programa. En ese tiempo estuvo como modelo, pero nunca tuvo la oportunidad de presentar. Y no se le pagó ni había contrato.

Al ser cuestionada sobre si se comunicaba con él fuera del programa, esta dijo que no hablaban más que lo laboral, pues le enviaban por WhatsApp las promociones que debía aprender. “En dos ocasiones creo que le hablé de los artistas que se querían presentar, pero no más de ahí”.

Una de las jóvenes, refiriéndose a Apocalipsis, cuyo nombre de pila es Esmerling Ventura, dijo que empezó a tratarla mal. “Ella me dijo que debía irme, que no proyectaba para la TV. Yo le respondí que debía hablar con El Pachá y el productor y ella me señaló que no debía ponerme a medir fuerzas con el productor (Mon Lluberes), que me vaya. Yo me puse a llorar”, relata.

Cuando se acabó el programa se acercó al famoso presentador y le explicó lo que le sucedió con Apocalipsis, y este supuestamente le respondió que ella sí proyecta, que estaba hermosa y que podía seguir asistiendo al espacio que se transmite por Color Visión.

No obstante, cuando regresa el siguiente sábado, una de las bailarinas le dice a Yani Paulino que no podía salir en cámara. Ella volvió a hablar con El Pachá y este le dijo que se mantenga detrás de cámaras mientras resolvía la situación. “Yo me puse a llorar porque me escribieron mi familia y amigos diciéndome que sintonizaron el programa y no me veían en pantalla”, explicó durante la conversación que se extendió por 41 minutos.

Por estos inconvenientes, relata que El Pachá decide citarla en el hotel-restaurant La Casona Dorada para hablar del tema. Se sentó en el restaurante y un joven le dijo que la acompañe hasta donde el comunicador se reúne con las personas. “Yo dudé, y antes de ir le pido al chico que me lleve a un baño común y ahí es donde enciendo mi grabadora”, cuenta.

Ella aseguró que su esposo estaba al tanto de que se reuniría con el animador. Antes, tuvo un primer encuentro con él en la habitación de La Casona que consideró breve. Por tanto, este fue su segundo encuentro con el animador.