Susy Pérez, de grabar con JLo a caer en lo más bajo de las drogas en Nueva York

Sobre poder salir de las drogas dice que no es tan fácil porque no es como desenchufar un cable, “ya mi cuerpo está adaptado”, afirmó.

La madre aprovechó las cámaras de El Gordo y la Flaca para enviarle un mensaje a su hijo: “Jay, te quiero, tú eres lo mejor que me pasó a mí, porque cada día sin ti es una sonrisa que no puedo tener”, dijo llorando.

La periodista indicó que su hijo de 19 años se encuentra pidiendo ayuda a través de la cuenta Go Found Me para ingresarla en un centro de rehabilitación.

Declaró que ha sufrido violencia y que la han violado varias veces . “Me tiraron por 21 escalones una vez, me mataron a golpes más de cinco hombres una vez, me violaron” , contó Susy Pérez, quien llegó a posar para la revista masculina ‘blackmanSSX’.

“¿Qué pasó con la Susy de antes”, le preguntó la reportera y su respuesta fue: “(sic) A mí me dieron una golpea’ que me dieron pa’ muerta, quedé inválida y perdí tres trabajos. Esa Susy se perdió... y se perdió por una razón; cuando yo perdí a mi mamá, yo me perdí”.

Su hijo

No quedó claro dónde está su familia y por qué no ha sido socorrida por personas cercanas. Pero en la cuenta de Go Found Me donde aparece la información para conseguir apoyo económico para ingresarla en un centro de rehabilitación se explica que su hijo de nombre de Savion Pérez y que se define como transexual trabaja en una tienda de comestibles en Carolina del Norte a tiempo parcial y no gana suficiente dinero para mantenerse solo y por consiguiente ayudarla.

También se lee en el escrito que vive en ese estado porque así su padre lo decidió: “Actualmente vivo en Carolina del Norte, donde mi padre pensó que era justo echar a su hijo transexual a la calle para proteger su “legado familiar” de la “vergüenza pública”.

Además, declara que su madre también sufre de depresión bipolar, esquizofrenia y demencia.

Hasta el momento se ha recaudado US$2,913 y la meta son 10 mil dólares para ayudar a Susy Pérez.

