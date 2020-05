$!Talentosos igual que mamá: famosos comparten con su madre su arte

Algunas familias se llenan de controversia incluso con sus madres

En México uno de las familias del entretenimiento más controversiales son las integrantes de la familia Pinal. La relación de Alejandra Guzmán y su madre Silvia Pinal no siempre ha sido la mejor, pero no supera los problemas de Guzmán con su hija Frida Sofía. La hija de Guzmán la acusa de acostarse con su ex novio y de maltratarla física y emocionalmente en medio de sus adicciones. Ellas podrán ser muy talentosas, pero en términos familiares no son las mejores. Otras estrellas tampoco puede presumir de su relación con sus madres, siendo algunos de los casos más conocidos los de: Jennifer Aniston y su madre; Katy Perry y su madre cristiana y Britney Spears y su madre Lynne Spears. A pesar de que Chiquis Rivera siguió los pasos de su madre en la música, sin embargo, cuando Jenny Rivera estuvo viva ambas vivieron muchos momentos difíciles, pues Chiquis afirmó que el ex esposo de Rivera abusó sexualmente de ella y Rivera no le creyó. Posteriormente Rivera desheredó a Chiquis porque entendía que era la amante de quien su pareja. Drew Barrymore no tiene relación con su madre desde la adolescencia.