$!Tania Báez y Techy Fatule presumen sus figuras en trajes de baño

Tania Báez y Techy Fatule no sólo comparten vínculo familiar (madre e hija), sino que además son amantes de la playa, les gusta compartir momentos juntas y son muy asiduas a las redes sociales.

Esto quedó evidenciado en sus cuentas de Instagram, donde hicieron público un viaje familiar a la playa, y en donde además aprovecharon para presumir sus figuras en traje de baño.

“El futuro no me preocupa... Así me veré en 20 años. Digo, se ve mejor que yo ahora”, escribió Fatule en relación a lo bien que se ve su progenitora a sus 53 años de edad.

Las fotografías han recibido decenas de comentarios, la mayoría destacando lo bien que se conserva la ex anfitriona del programa Hola Gente.