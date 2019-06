$!“Tenemos pruebas de la agresión sexual de El Pachá”, dicen abogados de querellante

Sobre si hubo un acercamiento entre las partes antes de que el hecho se hiciera público, López aseveró lo siguiente: “Traté de tener un acercamiento con El Pachá, porque independientemente de que yo represente a la parte querellante a mí me gusta escuchar ambas partes, para poder tener un control de lo que sucedió o no sucedió. Si hay una coherencia entre el discurso de ella y el de él, y en más de un 90 por ciento puedo decir que lo hubo”.

Ellos narraron que fue dos semanas más tarde de sucedido el hecho que la joven se acerca a ellos. “Ella estaba viviendo un proceso de asimilación, prácticamente asistida por profesionales de la conducta, porque eso le afectó mucho. Una joven que quería salir en los medios de comunicación, y entendía que ese tipo de prácticas no se daban”, señaló Emilio López, quien coordina la defensa de la joven.

Abogados dicen que tienen pruebas

Según López, el animador de televisión admitió que “sí, la citó”. “Él entendió que la forma en que se desarrolló el acto fue algo normal, desde el punto de vista obvio no fue así, porque aunque seamos adultos, si una persona, independientemente de que sea su pareja, no quiere tener relaciones íntimas, no se puede obligar”, relató.

Agregó que cuando su cliente llegó a la cita, “lo notó muy extraño y tomó medidas de lugar”, (encendió la grabadora del celular -audio-). De acuerdo, con lo denunciado, Martínez invitó a la dama a pasar a su habitación, la cual le dijo utiliza como su oficina.

“Ahí se crearon las condiciones para que ella estuviera con él y él trató de agarrarla por los brazos, por el cuello y hasta la blusa que ella tenía se le rompió un botón y ella le decía que no, porque es una mujer casada y que ella no fue a ese lugar para eso y un sinnúmero de cosas más que por el momento la vamos a tener guardadas para el momento de la primera vista”, explicó.