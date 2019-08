Thalía bromea con quitarse dos costillas y enciende el debate

Se ha quedado como leyenda urbana el hecho de que supuestamente la cantante mexicana Thalía se quitó dos costillas para verse con una cintura de avispa.

Pues Thalía, quien ahora se ha dedicado a ser influencer en las redes sociales donde comparte sus gustos por la moda, el maquillaje, el cabello y demás, compartió un vídeo con su entrenador Jorge Valverde mientras le tomaba medidas, momento que aprovechó para preguntarle a sus seguidores en tono de broma si acudía al quirófano de nuevo.

“¿Y si me remuevo otras 2 costillas? ¿Cómo la ves @valverdefitness What if I remove two additional ribs! What do you think @valverdefitness”, escribió la intérprete de “Amor a la mexicana”.

El entrenador, quien en un video pasado dijo que la cantante es muy disciplinada con las rutinas, tomó con humor la publicación y afirmó que pronto le quitará las costillas a la intérprete. “Midiendo a Thalía antes de removerle dos costillas más”, respondió hace unos días el entrenador y dijo que Thalía bajó dos centímetros de cintura y aumento uno en pantorrilla.

Los comentarios no se hicieron esperar de gente que tomó como cierto lo de la esposa de Tommy Mottola, mientras que otros tantos como Amelia Vega, Lili Estefan y Daniel Habif lo tomaron con humor. “ES SARCASMO! De verdad que me preocupa la incapacidad de compresión de la gente hoy en día”, escribió la usuaria @massi3lle.

