$!Thalía cumple 50 años y así lo celebra en Instagram

Thalía llegó a los 50 años y lo celebró luciendo tan espectacular como siempre.

“¡Happy birthday to me!?? 50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman”, escribió en Instagram la mexicana que comenzó en el mundo artístico: con 9 años pasó a formar parte del grupo Pac Man y quien se preparó para participar en el programa Juguemos a Cantar y luego llegó Timbiriche.

Continuó: “Gracias Dios padre por llevarme en el centro de tu mano. Gracias a mi madre y a mi padre por haber sido el canal para traerme aquí (y por todo su amor y tantos globos y pasteles en mi infancia”, escribió.