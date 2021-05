$!Toni Costa desmiente a revista que informa se había separado de Adamari López una vez

La presentadora y actriz Adamari López anunció el jueves que tras casi 10 años de relación y una hija en común, ha decidido separarse del bailarín Toni Costa.

El bailarín que saltó a la fama en el reality show "Mira quien baila" de Univision también compartió la noticia, pero agregó que él y Adamari están "temporalmente separados", quizás guardando una esperanza de regresar con la conductora de Telemundo.

De inmediato han surgido varios detalles en torno a la ruptura. De hecho, se comentó en enero del presente año que ellos afrontaban una crisis que luego se encargaron de negar.

Este viernes, la revista People en Español informó mediante una fuente que Toni y Adamari se dejaron años atrás y que el instructor de zumba se fue de la casa y posteriormente regresó, logrando restablecer la relación.

Sin embargo, aparentemente no es cierto o por lo menos Toni Costa tiene otra versión.

"Adamari López y Toni Costa superaron años atrás una separación. "Él estuvo viviendo fuera de la casa por varios meses y regresaron”, cuenta a People en Español una fuente cercana a la pareja.

Estos detalles publicados en la cuenta de Instagram de la revista recibieron la respuesta del bailarín español.

"(Sic)Dije que no iba a decir nada pero no puedo dejar pasar esto por alto, ESA INFORMACIÓN ES UNA ABSOLUTA MENTIRA, les agradecemos que NO INVENTEN POR FAVOR, no es sano, gracias", escribió aparentemente molesto.

Refiere la revista que esa vez ambos lograron mantener lo sucedido lejos del foco mediático. No obstante, Tony lo desmiente.

La ahora expareja indicó por separado que lo más importante para ambos es velar por el bienestar de su hija Alaïa.

"Es una niña de 6 años y necesita lo mejor de ambos padres", aseguró la presentadora de 50 años este jueves a través de las cámaras del programa matutino hoy Día (Telemundo).

El comunicado

"Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaïa he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla", señaló la copresentadora de hoy Día (Telemundo) en una grabación en video.

El bailarín, por su parte, emitió un comunicado por escrito en el que destacó que "seguimos trabajando de la mano de Dios para recuperar nuestra familia y tener un futuro juntos".