$!Tras 7 años animando, Jhoel López queda fuera de los Tigres del Licey

View this post on Instagram

7 años animando la mejor fanaticada del mundo, 7 años viviendo momentos inolvidables y solo me queda decirles ¡GRACIAS! muchas gracias a ustedes la fanaticada azul de mis #tigresdellicey gracias al equipo por hacerme parte de esta historia ??. Esta temporada no podré estar con ustedes pero quiero que sepan que mi corazón estará en ese estadio con todos ustedes dónde vivimos tantos momentos inolvidables, gracias y mucha suerte en esta temporada que recién empieza, ¿dónde tan lo liceistaaaaaaas? ?? @tigresdellicey #elsuperanimador ?? #sangreazul Chek It Out✔