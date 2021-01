$!Tras supuesto canibalismo, Armie Hammer vuelve a la polémica por subir video íntimo

Y es que, como él mismo compartió en Instagram (a través de una captura de pantalla), el artista debe superar una "estricta" prueba de drogas antes de ver a los dos hijos que tiene con su ex esposa, la empresaria Elizabeth Chambers. Actualmente, Harper Grace y Ford Armand Douglas viven en las Islas Caimán, lo que implica que el actor debe viajar a verlos.

Bueno... mi ex (por una buena razón) esposa se niega a volver a EEUU con mis hijos. Así que tengo que volver a las Caimán...", escribió en una publicación, hace algunas semanas. Sin embargo, aquel post no tenía nada que ver con sus niños, sino que con una mujer con la que se relaciona íntimamente.

"Volver a las Caimán apesta. Excepto que hay algunos resquicios de esperanza, como tener sexo con Miss Cayman, mientras estoy aquí", escribió en la descripción de un vídeo en el que se exhibe a una mujer apoyada sobre su cama, enfundada en lencería negra. Hasta el momento, los medios internacionales no han logrado conocer la identidad de la misteriosa chica.

Disculpas

"Me gustaría aclarar que la persona de mi vídeo, que fue robado de mi Instagram privado, no es Miss Cayman. Lamento cualquier confusión que haya causado mi tonto intento de bromear. Mi más sinceras disculpas para Miss Cayman, a quien no conozco, y a toda la organización. No tenía intenciones de insinuar que ella era, en realidad, Miss Cayman", dijo Hammer en declaraciones al medio local Cayman Compass, este fin de semana.

Aun así, algunos siguen afirmando que la mujer del vídeo sí podría ser Mariah Tibbetts, la reina de belleza de la paradisiaca isla.

Por otra parte, durante los últimos días también se ha viralizado otro vídeo de Hammer -también difundido por el Daily Mail-

Pese a ello, muchos pensaron que cuando Hammer se refería a Miss Cayman se estaba refiriendo a la candidata a Miss Universo de las Islas Caimán. Aunque, nada podría estar mas lejos de la realidad, según la estrella