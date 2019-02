$!Tristan Thompson engaña a Khloe Kardashian con mejor amiga de Kylie Jenner

Nuevamente se destapó otro escándalo de infidelidad por parte del jugador de los Cleveland Cavaliers Tristan Thompson y la estrella de Keeping Up with the Kardashians y empresaria, Khloe Kardashian, quienes tienen una hija llamada True.

Ahora, el portal TMZ reveló ayer que Thompson engañó a su pareja nada más y nada menos que con la modelo Jordyn Woods, la mejor amiga de su hermana Kylie Jenner y quien vive en la casa de la joven multimillonaria.

El portal E! News informó que Khloe definitivamente terminó con Tristan, a 10 meses del nacimiento de True y después de un año de lidiar con los escándalos de infidelidad captados en vídeo.

De acuerdo con los portales, en la semana de San Valentín supuestamente vieron a Tristan y la modelo de 21 años en una fiesta privada en su casa de Los Ángeles, donde los asistentes aseguran haberlos visto luciendo sospechosamente íntimos, y otros aseguran que se besaron.

Fuentes indicaron a E! News que Khloe Kardashian “está adolorida” y que “no pensaba que Jordyn estaría involucrada”

Otra fuente dijo al portal que está “desgarrada” ante el escándalo de infidelidad de Jordyn Woods y Tristan Thompson y que “Kylie estuvo en negación por unos días y está desgarrada sobre cómo manejar la situación”.

El futuro de la relación de amistad entre ellas es incierto.

Sin embargo, el jugador de los Cavaliers de Cleveland comentó en Twitter sobre los rumores y aseguró que son “noticias falsas”, aunque luego eliminó el tuit al respecto.

Twit de Tristan este martes 19