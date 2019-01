$!Una JLo atlética en la portada de Harper’s Bazaar

Según declaró en la entrevista, todavía le quedan grandes cosas por hacer, aunque confiesa que se agota físicamente. “A veces me canso”, admite. “Me canso mucho. Pero nunca pienso, ‘no quiero hacer esto’. Solo creo que necesito un descanso. Realmente siento que me quedan muchas cosas que quiero hacer. No sé si alguna vez llegue a un punto en el que me sienta satisfecha y diga -vaya, lo hice-. Todo ello. He terminado. No tengo nada más que decir. “Espero que ese día nunca llegue”, confesó JLo a Harper’s Bazaar.

Recientemente la actriz estrenó su nuevo protagónico en la película “Second act” y se lanzó como directora en el audiovisual “Limitless” presentando a Emme, su hija con el salsero Marc Anthony, como protagonista del audiovisual.

A continuación, otras imágenes de la nueva edición de la revista: