$!Veterana actriz Ana Martín confiesa su orientación sexual

La veterana actriz mexicana Ana Martín ha sido motivo de controversias por sus declaraciones sobre las decisiones que tomó en su juventud.

Con 59 años de carrera, ha sido muy reservada en su vida amorosa, al punto de que no se le conoce alguna pareja sentimental.

Pero en los últimos meses "se ha destapado" hablando de sus vivencias y de sus preferencias sexuales.

Ante esto, respondió: "Tengo fama de que me gustan las chavas desde [la telenovela] Gabriel y Gabriela por [el personaje de] Gabriel. Desde mi generación teníamos muchas amigas y amigos gays".

En una entrevista en el programa mexicano de televisión Monse y Joe (Unicable), agregó: "Realmente a mí me gustan los hombres. Si me hubieran gustado las mujeres te lo diría 'Sí, anduve con una mujer, y ¿cuál es el problema", afirmó.

"En los años 60 la pastilla anticonceptiva fue una revolución sexual; entonces, no había problema si eras o no gay, a nadie le importaba nada".

Reseña People en Español que la actriz de telenovelas como "Destilando amor" y "Rubí" dejó claro que tocar "a una mujer igual que yo" nunca le ha atraído, pero respeta a la comunidad lésbica.

Impactantes declaraciones

Martín, que actualmente tiene 75 años, dijo que en su juventud (y hace énfasis en la década de los 60) tuvo muchos romances con hombres que le "rogaban" volver cuando terminaba con ellos.

La razón es que su independencia estaba por encima y declaró: "Nunca me voy a casar ni a tener hijos; entonces ¿qué sucede? Que no me tenían segura".

También era enfática en que su carrera profesional siempre era prioritaria en su vida, recoge People en Español.

Actualmente utiliza la red social de Twitter para dejar ir esos pensamientos que, para muchos, son controversiales, aún en esta época.

Un ejemplo es: “Nunca creí en eso de que ’hasta que la muerte nos separe’, creí más bien en el amor libre, querer a una persona sin llegar a comprometernos, tampoco significaba para mí libertinaje, ya que siempre he llevado una vida tranquila dedicada a mi trabajo".

Su relación más larga

“Mi relación amorosa más larga duró tres años y medio porque cuando se me acababa la pasión, los cortaba. A mí no me gustan ni las relaciones serias ni la estabilidad emocional, en eso salí a mi papá, Palillo, que tuvo a todas las mujeres; igual hice yo con los hombres”, escribió la actriz en la red social.

Ana Martín confesó que no se arrepiente de las experiencias que ha tenido. Aconseja a todas las mujeres a seguir manteniendo su independencia.

En su longeva carrera ha participado en otras telenovelas como “La llama de tu amor” (1979), “Mundos opuestos” (1976) y “El milagro de vivir” (1975-1976).