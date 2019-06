$!VIDEO | Alicia Machado: “He tenido varias novias”

En una información publicada por la revista People en Español se establece que la ex Miss Universo, que ha participado en exitosas telenovelas de Televisa como Hasta que el dinero nos separe y Una familia con suerte, sorprendió a muchos al confesar por primera vez de manera pública que no solo ha mantenido relaciones amorosas con hombres a lo largo de su vida.

“Yo creo que el amor es para todos, no sé, he tenido experiencias y yo creo que el amor es el amor. Pero no, a mí me gustan grandotas”, aseguró la también cantante.

La mamá de Dinorah Valentina, de 10 años, terminó revelando que ha tenido varias novias y hasta se animó a enviarle ‘besos a todas’ a través de las cámaras de Suelta la sopa.

“Sí yo he tenido varias novias, besos a todas”, dijo Machado sin dar más detalles al respecto.

La naturalidad con la que la actriz habló del tema es digna de destacar ya que sin duda hacen falta más celebridades que traten estos temas de forma natural y sin ningún tapujo para así darle visibilidad y normalizar una realidad, la de la diversidad sexual, que forma parte de nuestro día a día.