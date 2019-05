VIDEO | Doña Florinda habla de las infidelidades de ‘Chespirito’

En la entrevista con Meza reveló que ‘Chespirito’ era coqueto y a veces salía de noche con sus amigos y con el dueño de Televisa.

“A veces se iba a comer con Emilio Azcárraga, ‘El Tigre’, eran amigos. (...)Yo soy bien inteligente. Yo sabía que ‘El Tigre’, pues no dejaba pasar una, y que en esas reuniones de comida que se alargaban tanto, seguramente había muchachas, y pues no nada más se la pasaban jugando ‘manitas calientes’ (...) Entonces, yo estaba furiosa cuando llegaba tarde, pero cuando oía el motor del coche rápido me metía en la cama y me hacía la dormida, y él llegaba y me quería despertar y yo le decía: ‘mañana me dices’ “, comentó Meza.

En una información publicada por la revista Tv Notas, se reseña que “un día (Chespirito) se pone furioso y me dice: ¡Con una ... , llego tardísimo, te encuentro dormida, tú no sabes si vengo de andar con viejas o no, y ni me tomas en cuenta!’. Me enderezo rápidamente y le digo: ‘No sé si estuviste con viejas o no, pero eso lo hablaremos mañana, por lo pronto déjame dormir”, finalizó.

Cabe recordar que ella ha reconocido que Gómez Bolaños la cortejó cuando él aún estaba casado; sin embargo, ella no quería aceptar por la relación que él tenía con otra persona y los compromisos laborales que ella tenía con él, pero al final, tras recibir una flor diaria y prometerle que terminaría el compromiso que tenía, aceptó salir con su ‘jefe’ y, a partir de ahí, estuvieron juntos hasta que la muerte los separó.

El video publicado a principios de mes, en el que además da detalles del popular programa El Chavo del 8 y sus compañeros de elenco, cuenta con más de 3 millones de visitas en YouTube.