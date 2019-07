VIDEO | ¡Urbano Anuel AA presume un millón 300 mil dólares en reloj!

Bajo la consigna de “Si yo pude, tú también”, el exponente del trap puertorriqueño Anuel AA mostró en un video los lujos que tiene por medio de la música.

A pesar de haber estado en la cárcel durante 30 meses por posesión de armas de fuego y salir en mayo del 2018, el artista volvió al ruedo con diversos éxitos como “Hipócrita”o “Ella quiere beber”.

Por eso, el urbano considera que puede presumir lujos recientes en joyas que suman más de un millón de dólares.

Por ejemplo, en un video que compartió en sus redes mostró un reloj Richard Mille RM1103, que según declara es el único en el mundo y cuesta nada más y nada menos que US$350 mil, pero el más costoso que hasta ahora se ha comprado es el Patek Philippe 5711 ¡valorado en 950 mil dólares ! En total serían más de 65 millones de pesos dominicanos.

“¿Me cambio el nombre a Richard Mille o Patek Philippe? Del Patek na’ma se hicieron 5 en el mundo y ya uno es mío!!!!!!! @oneofonetimepieces”, escribió muy satisfecho el exponente de 26 años, pareja de la reguetonera colombiana Karol G.

Anuel, que ha hecho una marca la frase “Real hasta la muerte”, dio detalles de las lujosas adquisiciones: “Mera woo (su frase), no digan que es falta de humildad, que si yo salí de abajo, y tengo todo lo que tengo y logré lo que logré ustedes también pueden. Voy a hacer este vídeo porque me acabo de comprar este reloj Richard Mille RM1103, que es el único en el mundo entero y vale US$350 mil dólares. Y también me acabo de regalar el reloj más caro que me he comprado en toda mi vida, un Patek Philippe 5711 de platino con toques de esmeralda en 950 mil dólares”.

No es la primera vez que da cuenta de sus lujos. Hace meses mostró su nuevo juguetico: un lujoso Rolls Royce valorado en más de 339,000 dólares.

En aquel momento el intérprete de “Hipócrita” colgó un vídeo en sus redes sociales mientras descendía de un apartamento situado en el piso 40 de una exclusiva zona de Miami. “Bajando del piso 40 en el ROLLS ROYCE”, escribió.

En abril se dijo que la pareja fue robada durante un concierto en Chile, hecho que Anuel AA negó con otro video mostrando sus joyas con los precios de los relojes, cadenas y anillos que ascendieron a más de US$800 mil dólares, incluyendo las marcas Richard Mille, Gucci, Rolex, entre otros.

“US$200 mil en el Richard Mille (reloj), US$187mil en el Rolex, US$12 mil en los dientes, dos kilos en el cuello. ¿A quién le robaron? ahh”, reiteró.